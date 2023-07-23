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Hatay'da dev uyuşturucu operasyonu

Hatay'da dev uyuşturucu operasyonu
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri 333 adet captagon hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri 333 adet captagon hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Dörtyol ilçesinin Yeşil Mahallesi'nde 333 adet captagon hap ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak, M.M., E.E. ve M.E. hakkında TCK 188. maddeden işlem yapıldı. M.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CAPTAGON NEDEN ÇOK TEHLİKELİDİR?

Halk arasında cesaret hapı olarak bilinen captagon, her ne kadar tedavi amaçlı bir ürün olsa da bir tür uyuşturucudur. Uyuşturucu olarak kullanımının yanında intihar saldırısı düzenleyenlerin kullanmasıyla ünlüdür. Fenetilin, amfetamin ve teofilinin bir eş ilacı ve her ikisinin de bir ön ilacıdır. Aynı zamanda fenetilin ve fenetilin olarak da yazılır; diğer isimleri amfetaminoetilteofilin ve amfetilindir. İlaç, Captagon, Biocapton ve Fitton markaları altında bir psikostimülan olarak kullanılmak üzere pazarlandı.
#uyuşturucu

Etiketler captagon captagon hap captagon hapı uyuşturucu operasyon
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