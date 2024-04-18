Hayvan otlatan 16 yaşındaki genç silahla öldürüldü

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, hayvan otlatırken silahlı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesinin kırsal Yalınağaç Mahallesi kırsalında meydana geldi. S.E., kırsalda hayvan otlattığı sırada kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen E., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. E.'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA