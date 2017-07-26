Suriyeliler ülkelerine dönüyor
Suriyeliler ülkelerine dönüyor
Yeni Bakan'dan müjde: Fiyat vermiyorum ama...
Yeni Bakan'dan müjde: Fiyat vermiyorum ama...
Korkunç plan: İncirlik Hava Üssü'nü patlatacaklardı
Korkunç plan: İncirlik Hava Üssü'nü patlatacaklardı
Müthiş haber ! Bursa 121 ülkeyi solladı
Müthiş haber ! Bursa 121 ülkeyi solladı
Instagram tutkunlarına kötü haber: Malesef hepiniz kandırıldınız !
Instagram tutkunlarına kötü haber: Malesef hepiniz kandırıldınız !
Microsoft kullanımdan kalkacağını açıkladı, sosyal medya karıştı
Microsoft kullanımdan kalkacağını açıkladı, sosyal medya karıştı
İnternet sapığına sokak ortasında tuzak kurup yakalattılar
İnternet sapığına sokak ortasında tuzak kurup yakalattılar
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 26 Temmuz 2017 14:32

Her yerde aranan 3 kişi 5 yıldızlı otelde yakalandı

İstanbul'da hırsızlık suçundan aranan 3 kişi, Bolu Abant Tabiat Parkı'nda 5 yıldızlı otelde tatil yaparken gözaltına alındı.

Her yerde aranan 3 kişi 5 yıldızlı otelde yakalandı
A+ A-

İstanbul'da 'hırsızlık' suçundan aranan 3 kişi, tatil için geldikleri Bolu Abant Tabiat Parkı'nda 5 yıldızlı otelde polis baskınıyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birisinin 400 bin TL'lik otomobiline çalıntı olduğu gerekçesiyle el konuldu.

Bolu'nun doğa harirkası Abant Tabiat Parkı'na önceki gün eş ve çocuklarıyla gelen 3 kişi, 5 yıldızlı otele yerleşti. 3 lüks otomobille gelen 3 aile, çocuklarının bakıcıları için de ayrıca bir oda kiraladı. Yapılan incelemede 3 kişinin otel görevlilerine verdiği kimliklerin sahte olduğu anlaşıldı. 3 kişinin, İstanbul Emniyeti tarafından 'Hırsızlık' suçundan arandığı belirlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, dün sabaha karşı otele gelip kimlikleri açıklanmayan 3 şüpheliyi yaklayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden birisinin 400 bin TL değerindeki son model lüks otomobiline de çalıntı olduğu gerekçesiyle el konuldu. Otomobil çekiciye yüklenerek şüpheliler ile birlikte İstanbul'a götürüldü. Eş ve çocukları otelde kalan 3 kişinin, İstanbul'da lüks araçları çalarak sattıkları ileri sürülürken soruşturma sürdürülüyor.

DHA

bolu , 5 yıldızlı otel , tatil , abant
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM