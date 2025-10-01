Husumetlilerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 3 yaralı

  1. Anasayfa
Adana'da bir kişi, sokakta karşılaştığı husumetlilerine kurşun yağdırdı. Saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13310 Sokak'ta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi ile sokakta karşılaştığı husumetli olduğu grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, bu kişi gruba belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği 4 kişi, kanlar içinde yere yığıldı, şüpheli ise kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan A.T. (63), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralı ise ameliyata alındı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yakın bir sokakta olaya ilişkin 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

