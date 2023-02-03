İETT otobüsünün durağa daldığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı
İstanbul Bahçelievler'de İETT otobüsünün durağa daldığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı! Yaralanan 5 kişiden 1'i hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul Bahçelievler'de İETT otobüsünün durağa daldığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı! Yaralanan 5 kişiden 1'i hastanede hayatını kaybetti.
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