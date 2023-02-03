  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İETT otobüsünün durağa daldığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı

İETT otobüsünün durağa daldığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı

İETT otobüsünün durağa daldığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı
Güncelleme:

İstanbul Bahçelievler'de İETT otobüsünün durağa daldığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı! Yaralanan 5 kişiden 1'i hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Bahçelievler'de İETT otobüsünün durağa daldığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı! Yaralanan 5 kişiden 1'i hastanede hayatını kaybetti.

Etiketler İETT otobüs ölüm
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çöp Adam'ın Meryem'i 28 kilo verdi, gören tanıyamadı
İstanbul'a peş peşe kar uyarısı: Okullar tatil edilebilir
İstanbul'da ikinci ''çöp araba'' garipliği! Böyle görüntülendi
İktidarın en sevdiği araştırma şirketi 26 ildeki son Cumhurbaşkanlığı anketini açıkladı
Burak Deniz ile Serenay Sarıkaya'nın bu fotoğrafı olay oldu
Kılıçdaroğlu canlı yayında ''adaylık'' şartını açıkladı
TÜİK 2023 Ocak ayı enflasyonunu açıkladı
İrem Derici aşkını haykırdı: ''Bana çok iyi geliyor''
Ocak ayı enflasyonu açıklandı, Şubat 2023 kira zam oranı belli oldu
Eşi ve kendisine silahla saldıranı otomobille çarparak öldürdü