  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İğrenç olay! 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara 7 tutuklama

İğrenç olay! 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara 7 tutuklama

Tekirdağ’da bir kız çocuğuna 5 yaşında iken uygunsuz görüntüleriyle şantaj yapılarak birlikte oldukları iddia edilen 9 kişiden 7’si tutuklandı.

Olay, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 2019 yılında yaşandı. İddiaya göre, 15 yaşında iken uygunsuz görüntüleriyle 9 kişi tarafından defalarca birliktelik yaşamaya zorlandığı öne sürülen C.A. başından geçenleri annesine anlattı.

EMNİYET'TE GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU

Daha sonra annesi ile Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubeye giderek şikayette bulunan 17 yaşındaki C.A., O.M. isimli şahıs tarafından ağaçlık bir alanda rızası dışında cinsel ilişki yaşadıklarını ve birliktelik sırasında kendisinin uygunsuz videosunun çekildiğini ifade etti. C.A.’nın uygunsuz görüntülerini çektiği öne sürülen O.M. cep telefonuna kaydettiği görüntüleri diğer şüphelilere de gönderdi.

ŞANTAJLA İĞRENÇLİK

Görüntülere ulaşan diğer şüphelilerin de ellerindeki görüntülerle C.A.’ya şantaj yaparak birliktelik yaşamaya zorladıkları iddia edilirken, şikayet üzerine polis ekipleri kısa sürede olayla ilgili soruşturma başlatarak, şüphelilerin adreslerine operasyon gerçekleştirdi.

 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Eş zamanlı operasyon sonrasında yaşları 17 ile 37 arasında değişen 9 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü. Daha sonra adliyeye sevk edilen 9 kişiden O.M., T.T., M.L., M.G., B.E., E.G., A.Ö. tutuklanırken R.C.B. yurtdışı yasağı ile serbest kalırken, A.D. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Etiketler tutuklama cinsel istismar 15 yaşındaki çocuk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yüzde 95'i dolu! Koronavirüs yoğun bakımı görüntülendi
İşte yılın en iyi fotoğrafları
Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte tüm detaylar
Behzat Ç’yi kim bitirdi? Erdal Beşikçioğlu yanıt verdi
Yerli aşıda beklenen açıklama geldi! Tarih verildi!
Dua etmek için gittiği mezarlıkta oğlunun cesedini buldu
Müge Anlı çılgına döndü: ''Rayından çıkmış!''
Camdaki Kız dizisindeki ''fantezi odası'' sosyal medyayı salladı
Merkez Bankası Başkanı'ndan 128 milyar dolar açıklaması