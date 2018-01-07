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  4. 07 Ocak 2018 09:35

İğrenç olay ! 4 yıl süren kabus karakolda ortaya çıktı

İstanbul'da 15 yaşındaki kıza tecavüz ederek şantajla arkadaşlarına pazarlamaya çalışan ve hırsızlığa zorlayan zanlı hakkında 27 yıl hapis istendi.

İğrenç olay ! 4 yıl süren kabus karakolda ortaya çıktı
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Vatan gazetesinden Tolga Atar'ın haberine göre, İstanbul Gaziosmanpaşa’da yaşayan 19 yaşındaki R.A.’nın hayatını kabusa çeviren olay 4 yıl önce başladı. İddialara göre, o zamanlar lise öğrencisi olan genç kız Burhan A. isimli bir kişi ile tanıştı. Bir süre sonra Burhan A. küçük kıza zorla cinsel saldırıda bulundu. Burhan A., birlikte oldukları cinsel içerikli görüntülerin resmini çektiği, bu resimleri ailesine göstereceğini belirterek R.A’yı arkadaşlarına pazarlamaya çalıştı. Bununla yetinmedi küçük kızı çalıştığı marketten hırsızlık yaparak para getirmesini istedi. Korkusundan ailesine durumu anlatamayan R.A., marketten çaldığı paraları Burhan A.’ya verdi. Hırsızlık ortaya çıkınca R.A. gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamada R.A. başından geçenleri tek tek anlattı. Bunun üzerine Burhan A. tutuklandı. Savcı cinsel saldırı ve şantaj suçlarından Burhan A.’nın 27 yıla, arkadaşları Bulut K. ile İsmail T.’nin de cinsel saldırı suçundan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. Burhan A., “Ben bu suçu işleyecek kadar namussuz değilim” dedi. Duruşma ertelendi.

Vatan

cinsel itismar , tecavüz , gaziosmanpaşa
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