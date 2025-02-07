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İki çocuğunu kaybeden aile mahkeme kararıyla bir kez daha yıkıldı

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Yıllar önce Beyaz Şov'da canlı yayında dönemin Bursa Valisi'ne öğretmenine televizyon programına katılmasına izin vermediği için demediğini bırakmayan ancak kardeşiyle birlikte şofbenden sızan gaz nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybeden 2 kardeşin ölümüyle ilgili aileyi şoke eden karar...

Bursa'da 14 yıl önce G.Y. ve İ.Y. adlı kardeşlerin şofbenden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetmesinin ardından küçük kızların ailesi hukuk mücadelesi başlattı. 14 yıldır devam eden, 7 kez bilirkişi gören, 6 kez Yargıtay tarafından onanan, ailenin maddi ve manevi tazminat almaya hazırlandığı davanın sonunda icra hukuk mahkemesinin "ilama aykırı talepte bulundunuz" gerekçesiyle iki kat borç çıkarması aileyi ikinci kez yıktı.
G.Y.'in hüzünlü hikayesi, 2010 yılında Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çekilen bir videoyla başladı. G.Y.'in saf ve içten sözleri, kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturdu. İki kardeşin trajik şekilde hayata veda etmesi, tüm ülkeyi derinden sarstı.

Türkiye G.Y.'i 2011 yılında okuduğu okul olan Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Atatürk İlkokulunda öğretmeni tarafından çekilen videosu ile tanımıştı. Öğretmeninin sınıfta çektiği videoda arkadaşlarına "Sizin insafınız yok, benim babam zengin olmadığı için ayakkabılarım yırtık" demesi ve bu videonun internette hızla yayılmasından sonra G.Y. Beyaz Şov dahil bir çok televizyon programına çıkmış, sempatik ve yaşından büyük söylemleri ile herkesi kendisine hayran bırakmıştı.

Ailenin 6 çocuğundan biri olan G.Y., öğretmeninin internette yayınladığı videodan sonra 'Beyaz Show'a katılmıştı. G.Y., programda zekası ve hazır cevaplılığı ile izleyenleri ekran başına kilitlemiş ve herkesi kahkahaya boğmuştu. Bursa Valisi'ne öğretmenine televizyon programına katılmasına izin vermediği için sitem edip canlı yayında "kalıbına tüküreyim" diyen küçük G.Y., daha sonra dönemin Valisi Şahabettin Harput'un da konuğu olmuş, ağzımdan kaçtı valim diyerek özür dilemişti.

1 yıl sonra ablası ile birlikte şofbenden zehirlendi

G.Y., videosunun internette hızla yayılmasından ve Türkiye'de herkes tarafından tanınmasından 1 yıl sonra 28 Kasım 2011 tarihinde Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki evlerinde ablası 12 yaşındaki İ.Y. ile birlikte girdiği banyoda şofbenden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Yaşanan bu feci olay sonrasında iki küçük kız kardeşin hayatını kaybetmesi tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.

Aileden hukuk mücadelesi

Yaşanan olay sonrasında baba S.Y., şofben firmasına karşı maddi ve manevi tazminat davası açtı. Şofben firmasına karşı açılan ve 14 yıldır devam eden hukuk mücadelesinde İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesinde devam eden davada mahkeme aileye maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Mahkemenin bu kararı 6 kez Yargıtay tarafından onaylandı. Aile mahkemenin verdiği maddi ve manevi tazminatı tahsil etmek isterken Bakırköy 5. İcra Hukuk Dairesinin kendilerini borçlu çıkaran kararıyla şoka uğradı.

Kız kardeşler G.Y. ve İ.Y.'in babaları S.Y., mahkemenin karar verdiği tazminatı almayı beklerken Bakırköy 5. İcra Hukuk Mahkemesinin verdiği kararın kendilerini şaşırttığını dile getirdi. S.Y., "14 yıldır süren hukuk mücadelemizde dosyamızın adil yargılanmadığını, 7 defa bilirkişiye gönderildiğini, 6 defa Yargıtay'a gönderildiğini takip etmemize rağmen 15 Haziran 2024 tarihinde Yargıtay'ın verdiği şofben firmasının tüm itirazlarını yerinde görmeyerek reddetmesine rağmen Bakırköy 5. İcra Hukuk Dairesinde tekrar dava açılmasını anlayamıyorum" dedi.

Yargıtay'ın kararının üzerine karar olamayacağını vurgulayan S.Y., "Nasıl bir adalet, yargılama, nasıl bir kanun koyuculuk bu, hala aklım eremiyor" dedi.

5. Bakırköy İcra Hukuk dairesinin kendilerini "ilama aykırı talepte bulundunuz" gerekçesini ileri sürerek, ödenmesi gereken miktarın 2 katı kadar fazla borçlu duruma düşürdüğünü belirten S.Y., "Bu hatadan dönülmesini bekliyorum. Çocuklarımın dişinden tırnağından biriktirerek aldıkları arabalara da haciz konuldu. Adalet Bakanlığımızdan bu konu üzerinde durmasını talep ediyorum" dedi.

İHA

Etiketler küçük çocuk şofben gazı sınıf başkanı beyaz şov beyazıt öztürk bursa valisi
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