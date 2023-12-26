İki kız çocuğunu istismar eden bakkal tutuklandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde 11 ve 2 yaşındaki iki kız çocuğunu istismar ettiği iddia edilen bakkal, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün ilçeye bağlı Ballıbağ köyünde yaşandı. Köyde bakkallık yapan M.N. (63), iddiaya göre 11 ve 12 yaşındaki 2 kız çocuğunu istismar etti. Çocukların durumu ailelerine anlatması üzerine jandarmaya şikayette bulunuldu. Jandarma ekipleri tarafından dün gözaltına alınan bakkal, bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan M.N., tutuklanarak, Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
DHA
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