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İki liseli arkadaş not bırakıp intihar etmişti: Kahreden olayda yeni detaylar

İki liseli arkadaş not bırakıp intihar etmişti: Kahreden olayda yeni detaylar

Karabük'te önceki gün lise öğrencisi 2 arkadaş Yusuf Ömer U. ve Oğuzhan U., 'Telefonlarımızdaki notlara bakın' yazılı not bırakıp intihar ettikleri olayda kahreden detaylar ortaya çıktı.

Karabük Şirinevler Mahallesi mevkiinde bulunan Çalık Tabiat Parkı'nda cansız bedenleri bulunan lise öğrencilerinden O.U, Ankara Adli tıp Kurumunda yapılan otopsi işleminin tamamlanmasının ardından kente getirilerek, cenaze töreni düzenlendi. Şirinevler Camii'nde düzenlenen törene, lise öğrencisinin yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

YÜREK YAKAN FERYAT
Cenaze törenine katılan okul arkadaşları gözyaşlarını tutamazken, annesi ve kız kardeşinin feryatları ise yürekleri dağladı. Lise öğrencisi O.U'nun burada kılınan cenaze namazının ardından Yenice ilçesine bağlı Gökbel köyüne getirilerek, burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

TÜP BEBEK OLARAK DÜNYAYA GELDİ
Öte yandan, sınıf arkadaşı Ö.Y.U ile birlikte intihar eden O.U’nun ise çevresinde sevilen bir genç olduğu ve ailesinin uzun bir tedavi sonrası tüp bebek olarak dünyaya geldiği öğrenildi.

Etiketler olay iki liseli arkadaş ölüm
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