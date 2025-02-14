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İki suç örgütüne büyük operasyon: Gözaltı sayısı 128'e yükseldi

İki suç örgütüne büyük operasyon: Gözaltı sayısı 128'e yükseldi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 farklı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 42 şüphelinin daha yakalandığını ve gözaltı sayısının 128'e yükseldiğini duyurdu.

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; 01-14 Şubat 2025 tarihleri arasında 2 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; İstanbul'un Çekmeköy, Sancaktepe, Kadıköy, Beykoz, Esenyurt, Sultangazi, Bağcılar, Beykoz, Ataşehir, Büyükçekmece, Pendik, Bahçelievler, Beyoğlu, Avcılar, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinde meydana gelen; iş yeri kurşunlanması, ikamet kurşunlanması, araç kurşunlanması, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, yağma amaçlı tehdit, örgüte eleman temin etmek amacıyla sosyal medya üzerinden propaganda yapmak ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Haklarında İnterpol'ün Kırmızı Bülteniyle arama kararı bulunan ve elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan B.B. ve yine yurt dışında tutuklu bulunan B.C.G.'nin yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda; bugün yakaladığımız 42 şüpheliyle beraber toplam 128 organize suç örgütü üyesi şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu, 21 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet AK-47 uzun namlulu silah, 2 adet utaş otomatik tabanca, 1 adet av tüfeği, 27 adet şarjör ve tabanca mekanizması, çok miktarda uyuşturucu madde ve eylemlerde kullanılan çalıntı araç, çalıntı motosiklet, motosiklet kaskları ve balistik çelik yelek ele geçirildi."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 farklı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 42 şüphelinin daha yakalandığını ve gözaltı sayısının 128'e yükseldiğini duyurdu.

İHA

Etiketler istanbul Ali Yerlikaya suç örgütü
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