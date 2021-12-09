İlginç olay: Mahallede gezip tek tek perdeleri yaktı

Denizli’de geçtiğimiz gün Pamukkale ilçesinde 3 ayrı mahallede evlerin balkonuna asılı perdeleri çakmakla yaktığı iddia edilen ve daha önce de kendi oturduğu evlerini yakan şahıs gözaltına alındı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Hacıkaplanlar, Pelitlibağ ve 15 Mayıs Mahallelerinde bulunan apartmanların zemin katındaki evlerin balkonuna asılı perdeler ardı ardına gece yarıları yanmaya başladı.



ESKİ FUTBOLCUNUN OĞLU ÇIKTI

İtfaiye ekipleri akşam saatlerinde çıkan yangınların aynı sebeple olduğunu tespit etmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından bir kişinin apartmana yaklaştıktan sonra çevresini kontrol ederek elinde bulunan çakmak ile balkon perdelerini yaktığı tespit edildi. Yapılan araştırma sonucunda eski futbolcu Zafer K.’nin oğlu şüpheli Ümit Uğur K. (28) gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI ŞÜPHELİ BİRÇOK KEZ GÜNDEME GELDİ

Geçtiğimiz yıllarda Merkezefendi ve Pamukkale ilçesinde ikamet eden şüpheli Ümit Uğur K. (28) telefonda babası ile tartışıp evinin balkonundaki yaklaşık 7 bin TL’lik kombiyi parçalayarak gündeme gelmişti. Daha önce ise Hacıkaplanlar Mahallesinde uyuşturucu bağımlısı olan Ümit Uğur K. Ailesi ile oturdukları evi ateşe vermişti. (İHA)