İlkokulda kan donduran olay: Çocuğun parmağı koptu, ders devam etti

Bursa'da bir ilkokulda yaşanan olayda 2. sınıf öğrencisi bir çocuğun sınıf kapısına sıkışan parmağı kopmasına rağmen sınıf öğretmeninin durumu ciddiye almayarak ders boyunca öğrenciyi sınıfta kanlar içinde beklettiği ortaya çıktı.

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Setbaşı Mahallesi'nde bulunan bir ilkokulda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğretmeni tarafından kapıda durması istenen küçük öğrenci, teneffüs sırasında kapının kapanmasıyla parmağını kaybetti. Büyük acı yaşayan P.A.'ın arkadaşları hemen yardım istese de öğretmen derse devam etti. Bunun üzerine öğrenciler, velilere haber verdi.

Çocuğun velisi G.T., okula gelerek yaralı oğlunu kendi imkânlarıyla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan P.A.'ın kopan parmağı ise arkadaşları tarafından okul koridorunda bulundu. Aile, parmağı buz kutusunda hastaneye yetiştirerek doktorlara teslim etti. Uludağ Üniversitesi'ne sevk edilen ve burada yapılan başarılı operasyonla küçük çocuğun parmağı yeniden yerine dikildi.,

Gözyaşları içinde olayı anlatan anne G.T. okula geldiğinde gördükleri karşısında şok olduğunu belirterek, "Çocuğumun parmağının sadece peçete ile sarılı olduğunu gördüm. Kendi imkanlarımla hastaneye götürdüm. Okula sağlık ekibi ve ambulans çağrılmaması akıl alacak gibi değil" diye konuştu.

Aile, ihmalkâr davrandığını öne sürdükleri öğretmen Ü.Ö.K.'den şikâyetçi olurken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Veliler de bu olaya tepki gösterirken, okul idarecileri ve öğretmenlerden daha fazla duyarlılık beklediklerini dile getirdiler.

İHA

