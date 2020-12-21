İnanılmaz olay! Karısıyla ilişkisi olan adamı çırılçıplak gezdirdi

İstanbul Halkalı'da geçtiğimiz hafta yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi. Kalabalığı gören mahalle sakinleri bir şahsın koluna girmiş iki kişi tarafından çıplak halde gezdirildiğini gördü. Bazı mahalle sakinleri o anları kameraya aldı.

ÇIPLAK GEZDİRDİLER

İddiaya göre karısı ile ayrılma aşamasına gelen bir adam karısı ile aşk yaşadığı düşündüğü adamı buldu. Akrabaları ile birlikte o şahsın evine aldatıldığını düşünen koca önce adamı darp etti ardından çırılçıplak soydu ve mahallede gezdirmeye başladı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bir süre caddede ilerledikten sonra iddiaya göre, polis ekipleri çıplak adamı görüp müdahale etti. Önce adamın üzerine çöp poşeti geçirildi ve üzeri kapatıldı, ardından 3'ü de gözaltına alındı.

Karakolda birbirilerinden şikayetçi olmayınca hepsi serbest bırakıldı. Çıplak gezdirilen şahsın aldatma iddialarını kabul etmediği ileri sürüldü.