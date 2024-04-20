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İntihar ederken kaldırımdaki vatandaşın üstüne düştü

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Hatay’ın Payas ilçesinde intihar etmek için 4. Kattan atlayan şahıs, cadde üzerinden geçen başka bir şahsın üzerine düştü.

Olay, Payas ilçesi Kürtül Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan Özkul Apartmanı’nın 4'üncü katında yaşayan C.K. isimli 39 yaşındaki şahıs, intihar etmek için balkondan atladı.

Hatay’ın Payas ilçesinde intihar etmek için 4. Kattan atlayan şahıs, cadde üzerinden geçen başka bir şahsın üzerine düştü.

Şahıs, cadde üzerinde yaya olarak yürüyen M.T. isimli şahsın üzerine düştü.

Yaralanan 2 şahısta ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dörtyol Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan şahısların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

İHA

Etiketler intihar kaldırım hatay Payas
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