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  4. 01 Mart 2021 16:27

İş arkadaşının cebindeki paraları çalan adam yakalandı

Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde iş yerinde soyunma odasına asılı olan 2 arkadaşının kıyafetlerinin cebinden 1000 lira çalan S.G., gözaltına alındı.

İş arkadaşının cebindeki paraları çalan adam yakalandı
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Olay, Cihanbeyli bir parke taşı yapan bir firmada meydana geldi. S.G., mesai arkadaşlarının çalıştığı sırada soyunma odasına girerek asılı olan kıyafetlerin cebinden toplam 1000 lira çaldı.

Mesai bitiminde cebindeki paraların çalındığını fark eden arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma Suç Önleme Araştırma Timi (JASAT) ekipleri parayı çaldığını belirlediği S.G.'yi gözaltına aldı.

S.G. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

hırsız , iş arkadaşı
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