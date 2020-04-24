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  4. 24 Nisan 2020 10:18

İşçi servisi TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde bir işçi servisinin park halindeki TIR dorsesine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.

İşçi servisi TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var
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Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Manisa Organize Sanayi Bölgesinde saat 07.40 sıralarında E.B. idaresindeki 45 J 0811 plakalı işçi servisi Hasan Türek Bulvarı üzerinde Manisa istikametine seyir halindeyken yolun sağ tarafında park halinde olan K.C. idaresindeki 35 HC 5676 plakalı tır dorsesine sol arka tarafından çarptı.



Çarpmanın etkisiyle işçi servisinin ön tarafı büyük hasar alırken servisteki işçilerden evli ve 2 çocuk babası Ahmet Selek (45) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü E.B. ile birlikte araçtaki 15 işçi ambulanslarla yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.



İHA

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