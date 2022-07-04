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İşçileri taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

İşçileri taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Mersin'in Erdemli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 4'ü ağır 27 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Karahıdırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan minibüsün sürücüsü, freninin boşalması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla ilerleyen minibüs devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda acil sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 4'ü ağır  27 kişi ambulanslarla Erdemli ve Mersin'de çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. 

DHA

Etiketler mersin erdemli trafik kazası işçi minibüsü
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