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İstanbul'da 3 gündür kayıp genç kız ölü bulundu

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İstanbul Sultangazi'de 3 gündür kendisinden haber alınamayan 24 yaşındaki genç kızın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Sultangazi'de yaşayan Elif A. (24), 1 Nisan'da saat 13.40 sıralarında evden ayrıldı. Bir süre sonra genç kızdan haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. Bugün sabah saatlerinde genç kız, evinin yakınındaki bir ağaca asılı şekilde bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışmalarını yaptı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Elif A.'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İHA

Etiketler istanbul sultangazi genç kadın genç kız intihar
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