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  4. İstanbul'da 4 katlı binada yangın! Evini ateşe verdiği ortaya çıktı

İstanbul'da 4 katlı binada yangın! Evini ateşe verdiği ortaya çıktı

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İstanbul Şişli'de tek başına yaşayan bir kişi, evini ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Gülbahar Mahallesi Harman Yolu Üst Sokağı’nda 3 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen S.A. yalnız yaşadığı evi ateşe verdi. Evden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken polis ekipleri evini ateşe verdiği iddia edilen S.A.’yı gözaltına aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında binada hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme devam ediyor

 

 

DHA

Etiketler Şişli mecidiyeköy yangın apartman bina
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