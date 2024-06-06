İstanbul'da 5 katlı bir binada daha çökme

İstanbul Kartal'da 5 katlı bir binanın 2. kat balkonu çöktü. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda bina tahliye edildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kartal Cevizli Mahallesi Ardıç Ağacı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 2. katındaki balkonda çökme meydana geldi.

Çökmenin yaşandığı esnada balkonda kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.

İhbar üzerine adrese gelen ekipler tarafından bina sakinleri tahliye edilirken, sokak ve çevresinde güvenlik önlemi alındı. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.

Prof. Dr. Naci Görür korkutan detaya dikkat çekti

İstanbul Pazar gününe Küçükçekmece'de 4 katlı bir binanın çöktüğü haberle başlamıştı. Feci olay sonucu çöken binanın altına kalan 8 kişiden 7’sinin yabancı uyruklu olduğu belirlenirken, Türkmenistan uyruklu 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Çöken binanın altında kalan diğer 7 kişi ise ihbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı.

Küçükçekmece'deki felaketin ardından Marmara Bölgesi'ni ve özellikle de İstanbul'u olası bir deprem için defalarca uyaran ünlü yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, yaptığı açıklamada, Küçükçekmece'nin olası bir depremde en fazla zarar görebilecek bölgelerden birisi olduğunu belirterek, deprem esnasında deprem dalgaları ile zeminin etkileşeceğini ve üzerindeki tüm yapıları sınanacağını söyledi.

Prof. Dr. Naci Görür, “Bugün binalar kendiliğinden çökerse yarın depremde ne olur onu düşünemiyorum bile” ifadeleriyle tehlikenin boyutunu hatırlattı.

Görür ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da hükümet organlarıyla iş birliği halinde İstanbul’u depreme hazırlamaya hazır olduğunu söylemiş olmasına rağmen henüz daha bir anlaşmanın olmamış olması ve ciddi, planlı ve sürekli bir çalışmanın başlamamış olmasının işin düşündürücü tarafı olduğunu işaret ederken “İstanbul halkı bunu not etmeli ve can güvenliklerinin gereği gözetim, denetim ve talep etme haklarını kullanmalıdırlar” ifadelerini kullandı.