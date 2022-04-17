İstanbul'da AVM'de kanlı hesaplaşma!

Küçükçekmece'de ayakkabı işinde ortaklık yapan 2 kişi arasında alacak verecek meselesinden çıkan anlaşmazlıkta alışveriş merkezinde kan aktı.

Kan donduran olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece'de bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Ayakkabı işinde ortaklık yapan Ramazan B. ile Hilmi K. arasında alacak verecek meselesinden anlaşmazlık çıktı. Konuşmak için alışveriş merkezinde buluşan ikili arasında kısa sürede tartışma çıktı. Bu sırada Ramazan B., Hilmi K.'ı sol karın, sol baldır, sağ bilek üstü ve kafasının arka kısmından bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

Yaralı Hilmi K.'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Daha sonra bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin, hastaneye kaldırdığı Hilmi K.'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri Ramazan B.'ı kısa sürede yakaladı. Ramazan B., emniyette verdiği ifadede karşı tarafın kalabalık olduğunu ve kendisini korumak için bıçağı rastgele salladığını ileri sürdü.

Öte yandan, Ramazan B. ve Hilmi K.'ın kasten yaralama suçundan kayıtları olduğu öğrenildi.