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  4. İstanbul'da AVM'de kanlı saldırı: Aracın içinde kurşun yağmuruna tutuldu

İstanbul'da AVM'de kanlı saldırı: Aracın içinde kurşun yağmuruna tutuldu

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İstanbul Sarıyer'de bir AVM'de kafelerin olduğu açık alan otomobilin içinde olan 46 yaşındaki A.Y., uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırgan ise yoldan geçen motosikletliye silah doğrultup arkasına binip kaçtı. Saldırgan, polis tarafından gizlendiği evde yakalandı.

Olay, dün saat 00.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi'ndeki bir AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı otomobille AVM'de kafelerin olduğu açık alana gelen A.Y.'ın önünü kasklı bir kişi kesti. Silahını çeken saldırgan aracın ön camından Y.'a 10 el ateş açtı. A.Y. vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 9 kurşunla ağır şekilde yaralandı. Y., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

MOTOSİKLETLİYİ GASBEDİP KAÇTI

Olayın ardından saldırgan, yoldan geçen bir motosikletliye silah doğrultarak arkasına bindi. Gasbettiği motosikletle kaçan saldırgan, Cendere Caddesi'nde silahını parçalara ayırıp yere fırlattı. Bir süre sonra motosikletliyle kazaya karışan saldırgan, yaya olarak kaçmaya başladı. Ancak peşindeki polis ekipleri tarafından takip edilen saldırgan, gizlenmeye çalıştığı bir evde yakalandı.

İstanbul Sarıyer'de bir AVM'de kafelerin olduğu açık alan otomobilin içinde olan 46 yaşındaki A.Y., uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırgan ise yoldan geçen motosikletliye silah doğrultup arkasına binip kaçtı. Saldırgan, polis tarafından gizlendiği evde yakalandı.

POLİS SALDIRGANI YAKALADI

Saldırganın poliste 30 suç kaydı bulunan M.A. (30) olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan M.A. işlemleri için emniyete götürüldü. Öte yandan A.Y.'ın cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

DHA

Etiketler istanbul AVM cinayet motosiklet
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