İstanbul'da bayram günü dehşet anları kamerada

İstanbul Esenler'de bir kişi, sokak ortasında tartıştığı kayınpederini silahla vurarak kaçtı. Talihsiz adam hayatını kaybederken, silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çifte Havuzlar Mahallesi'nde 28 Mart Cuma günü öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle boşanma aşamasında olan M.U. (50) kayınpederi M.A.'nın (68) evinin önüne geldi. Taraflar arasında arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından M.A. evine doğru ilerledi.

Bu sırada M.U. yanında bulunan silahla kayınpederine ateş etti. Kurşunların hedefi olan M.A. yere yığıldı. Damat olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan M.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen Esenler Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kimliğini tespit edilen saldırganın evine baskın yapıldı. Baskında M.U. yerde hareketsiz halde bulundu. Aynı silahla intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen M.U., hastaneye kaldırıldı.

M.U.'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan dehşet anları kameraya yansıdı. Görüntülerde kayınpederin evinin önünde damadı tarafından silahla vurulduğu görülüyor.

İHA