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İstanbul'da dev operasyon: 1663 torbacı yakalandı

İstanbul'da dev operasyon: 1663 torbacı yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 1663 torbacının yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 5 gündür torbacı olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik yapılan "NARKOGÜÇ 50" operasyonunda 1663 kişinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, operasyonlarda 461 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 936 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydetti.

1663 şüphelinin yakalandığını vurgulayan Yerlikaya, 167 kişinin tutuklandığını belirtti. Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Uyuşturucu tacirlerini teröristlerden farklı görmüyoruz. Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti yaptığı tespit edilen, “Torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik "NARKOGÜÇ-50" Operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucu; 10 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği ile Çok miktarda döviz ve 657 bin Türk Lirasına el konuldu.

Operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle, ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

DHA

Etiketler istanbul uyuşturucu torbacı
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