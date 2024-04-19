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İstanbul'da dev operasyon: Onlarca gözaltı var

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un 4 ilçesinde operasyonların düzenlendiğini belirterek, 32 şüphelinin gözaltında olduğunu belirtti. Düzenlenen operasyonda ise çok sayıda silah ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyona ilişkin şu ifadelere yer verdi;

"İstanbul’un Beşiktaş, Avcılar, Esenyurt ve Kağıthane ilçelerinde düzenlenen “MAHZEN-29” operasyonlarında Kasten Adam Öldürme, Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Uyuşturucu İmalatı ve Ticareti, Tehdit, Hakaret suçlarına karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi 32 şüpheli yakalanarak göz altına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un 4 ilçesinde operasyonların düzenlendiğini belirterek, 32 şüphelinin gözaltında olduğunu belirtti. Düzenlenen operasyonda ise çok sayıda silah ele geçirildi.

Aziz milletimizin Bilmesini İsterim ki, Halkımızın desteği ve duasıyla organize suç örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Sokaklarımızda barınamayacaklar. Adalete teslim edeceğiz. EGM KOM Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce koordineli olarak yapılan çalışmalarda İstanbul genelinde;

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un 4 ilçesinde operasyonların düzenlendiğini belirterek, 32 şüphelinin gözaltında olduğunu belirtti. Düzenlenen operasyonda ise çok sayıda silah ele geçirildi.

08.04.2024-17.04.2024 tarihleri arasında; Beşiktaş, Avcılar, Esenyurt ve Kağıthane ilçelerinde gerçekleşen operasyonlarla yakalanan 32 şüphelinin; M.A. isimli iş insanına yönelik kasten öldürmeye teşebbüs eylemini, Esenyurt ilçesinde iş insanı O.Z’nin iş yerine yönelik 12.04.2024 ve 13.04.2024 tarihlerinde gerçekleştirilen kurşunlama eylemlerini, Avcılar ilçesinde iş insanı O.Z’nin ikametine yönelik 09.04.2024 ve 13.04.2024 tarihlerinde gerçekleşen kurşunlama eylemlerini, Esenyurt ilçesinde 15.04.2024 tarihinde basına görüntüleri yansıyan kişiyi kaçırma eylemini, Kağıthane ilçesinde 13.04.2024 tarihinde D.E. isimli şahsın silahla öldürülme eylemini,

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un 4 ilçesinde operasyonların düzenlendiğini belirterek, 32 şüphelinin gözaltında olduğunu belirtti. Düzenlenen operasyonda ise çok sayıda silah ele geçirildi.

Kağıthane ilçesinde 08.04.2024 ve 13.04.2024 tarihlerinde Mert Yed-i Emin otoparkına el bombası atılması eylemlerini, Eyüpsultan ilçesinde 16.04.2024 tarihinde örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere satışa hazır şekilde 30 adet silah temin ettikleri ve çok sayıda silah parçasını birleştirerek silah üretimi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un 4 ilçesinde operasyonların düzenlendiğini belirterek, 32 şüphelinin gözaltında olduğunu belirtti. Düzenlenen operasyonda ise çok sayıda silah ele geçirildi.

Operasyonlar sonucu: 34 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız otomatik tabanca, Bahse konu 3 farklı eylemde kullanılan araç ve araçlarda kullanılan 3 adet sahte plaka, Muhtelif miktarda satışa hazır paketlenmiş uyuşturucu madde, 1 adet Hassas Terazi ve Çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un 4 ilçesinde operasyonların düzenlendiğini belirterek, 32 şüphelinin gözaltında olduğunu belirtti. Düzenlenen operasyonda ise çok sayıda silah ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle"

Etiketler Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı gözaltı
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