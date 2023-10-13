İstanbul’da durak boks ringine döndü

İstanbul Fatih’te , tramvayda yaşanan yoğunluk nedeniyle tartışan 2 yolcu birbirine yumruklarla saldırdı. Tramvay durağı boks ringine dönerken başka bir yolcu o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattının Pazartekke durağında sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, duraktan tramvaya binen yolcu ile aracın içindeki başka bir yolcu arasında yoğunluktan kaynaklı tartışma çıktı. Taraflar küfürlü konuşmaya başlayınca tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İki yolcu birbirine yumruklarla saldırırken kavga tramvay durağına taştı. Tramvaydan inen yolcular kavga eden kişileri güçlükle ayırdı.

Taraflardan biri tramvaya geri binerken diğeri aracın kapısını açmaya çalıştı. Tramvayın hareket etmesiyle olay son buldu. Boks müsabakasını andıran görüntüler tramvayda bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İHA