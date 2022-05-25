İstanbul'da iğrenç olay! Parkta, herkesin gözü önünde...

İstanbul Kağıthane'de çekilen video sosyal medyada hızla yayıldı. İğrenç videoda bir kişinin parkta etrafına aldırış etmeden mastürbasyon yaptığı anlar görüntülendi.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yaşanan iğrenç olay akıllara durgunluk verdi. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde bir kişinin parkta etrafına aldırış etmeden mastürbasyon yaptığı anlar paylaşıldı.

KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Skandal olay sosyal medyada hızla yayılırken tepki çeken görüntülerdeki sapığın kimliği henüz tespit edilemedi. Fenomen isim Oğuzhan Uğur da görüntülere, "Yani artık..." sözleriyle tepki gösterdi.