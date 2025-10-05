İstanbul'da kaşla göz arasında silahlı kuyumcu soygunu: 1 dakikada 3 kilo altın çaldılar

İstanbul Bahçelievler'de yüzleri maskeli 4 hırsız, girdikleri kuyumcudan 1 dakika içerisinde yaklaşık 15 milyon lira değerindeki 3 kilogram altını ve 133 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı.

Olay, gece saat 04.00 sıralarında Bahçelievler Fevzi Çakmak Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yüzleri maskeli 4 kişi gözlerine kestirdikleri kuyumcunun önüne geldi. Burada şahıslardan 3'ü kepenkleri kırarak kuyumcuya girdi.

Şahıslardan birisi etrafı gözetlerken diğer 3 şahıs içeride bulunan altınları hızlıca yanlarında getirdikleri bavula koydu. Daha sonra şahıslar hiçbir şey olmamış gibi kuyumcudan ayrılarak geldikleri otomobile binerek uzaklaştı.

Polis ekipleri incelemelerde bulundu

Hırsızlık sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde kuyumcu içerisinde bulunan 3 kilogram altın ve 133 bin liranın alındığı tespit edildi. Polis, olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

1 dakikalık soygun kamerada

Gece saatlerinde meydana gelen ve 1 dakika süren kuyumcu soygunu iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıslardan 3'ü içeriye girerek hızlıca raflarda ve çekmecelerde bulunan altınları yanlarına getirdikleri bavula koyuyor. Şahısların daha sonra iş yerinden ayrıldığı görülüyor.

"Polisi ara"

Soygun anı, kuyumcunun karşısındaki binada oturan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaydı yapan kişinin yanındakine "Polisi ara" dediği ve alarm sesleri nedeniyle şahısların kaçtıkları anlar kameraya yansıdı.

İş yeri çalışanı A.D., "Telefona bildirim geldi. Sonrasında polislerde aradı. Kameraya baktığımda hırsız girdiğini gördüm. Geldiğimde her taraf darma dağın olmuştu. 4 kişi gelmişler, 1 kişi de arabada bekliyormuş. Kepengi kırarak tezgahtaki altınları çalıp gitmişler. Toplamda girmeleri ve çıkmaları 3 dakika sürüyor. Toplamda 20-25 milyon TL zararım var. 5 kiloya yakın altın çalmışlar. Bu şahısların yakalanmasını istiyorum. Yetkililer bu insanlara geçit vermesin. Biz 30 yıldır Elbistan'da esnaftık. Depremde dükkanımız hasar aldı, sonrasında yıkıldı. Bizde 9 aydır buradayız. Orada dükkanımız yıkıldı, burada dükkanımız soyuldu. Ne diyebilirim ki o hırsızlara. Zehir, zıkkım olsun, yiyemesinler. Benim 30 yılda yaptığımı dakikalar içinde götürmeleri nedir" dedi

Polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemeleri sürüyor.

İHA