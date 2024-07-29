İstanbul'da korkutan yangın: Edirne istikameti trafiğe kapatıldı

Karavan değil, havavan: Türk mucit F-16'dan esinlenerek üretti

Banu Alkan'ın Safiye Soyman için yayımladığı taziye mesajı tepki çekti

Prof. Dr. Okan Tüysüz'den Bingöl, Bursa, İstanbul ve Tunceli için ''büyük deprem yaklaşıyor' uyarısı

Gözünün önünde otomobilini böyle çaldılar

MetroPoll'ün son anketi açıklandı: AK Parti ve MHP seçmeni de muhalefet seçmeniyle aynı fikirde

20 kilo veren Berguzar Korel beyaz mayosuyla adeta şov yaptı

TFF çalışanından olay itiraf: ''Hamit Altıntop bana bahis oynattı''

''Bu nasıl Allah, nasıl Peygamber'' diyen Tuğba Ekinci'ye soruşturma