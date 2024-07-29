İstanbul'da korkutan yangın: Edirne istikameti trafiğe kapatıldı
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İstanbul Silivri'de anız yangını çıktı. Yangın nedeniyle D-100 Karayolu'nun Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.
Avrupa Otoyolu Kınalı Bağlantısı Edirne istikametinde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
D-100 kara yolu Edirne istikameti, tedbir amaçlı trafiğe kapatılırken jandarma yolda güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor.
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