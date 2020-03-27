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  4. 27 Mart 2020 14:26

İstanbul'da maske ticaretinde silahlı kavga: Yaralılar var!

İstanbul Beylikdüzü'nde maske ticareti yapıldığı öğrenilen bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

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Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan maske satışı yapıldığı öğrenilen iş yerinde yaşandı. İddiaya göre, taraflar arasında maske alışverişi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan kavgada silahlar çekildi. Olay yerinde birisi kadın toplam 4 kişi yaraladı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri olay yerine 112 sağlık ekiplerini çağırdı.Olay yerinde 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çok sayıda mermi kovanın da bulunduğu iş yeri içerisinde olay yeri inceleme ekipleri çalışmalara başladı.

Ekipler, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturmaya başladı.

İHA

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beylikdüzü , maske kavgası
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