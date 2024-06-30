  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da Onur Yürüyüşü gerginliği: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da Onur Yürüyüşü gerginliği: Çok sayıda gözaltı var

Güncelleme:

İstanbul'da Kadıköy Bağdat Caddesi’nde düzenlenen 22. Onur Yürüyüşü’ne polis müdahale etti. Polisin 15 eylemciyi gözaltına aldığı öğrenildi.

İstanbul’da düzenlenen 22. İstanbul Onur Yürüyüşü bugün saat 15.30 sularında Kadıköy’deki Bağdat Caddesi’nde başladı.

Yürüyüşe Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD), SPoD Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Şubeleri gözlemci olarak katıldı.

32. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, kitlenin güvenliği için bayraklarını bırakarak dağılma uyarısı yaptı.

Yaklaşık 10 dakika süren eylem, basın açıklamasının ardından Bağdat Caddesi’nde yapılan kısa yürüyüşle son buldu. 

Bianet’ten Tuğçe Yılmaz’ın haberine göre, eyleme katılan 15 kişi gözaltına alındı.

Etiketler lgbti onur yürüyüşü kadıköy bağdat caddesi gözaltı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İsmail Küçükkaya'yı yıkan haber: Annesi denizde boğuldu İsmail Küçükkaya'yı yıkan haber: Annesi denizde boğuldu Fransa sandık başına gitti Fransa sandık başına gitti TRT Spor'da skandal canlı yayın kazası TRT Spor'da skandal canlı yayın kazası Zonguldak'ta mayın alarmı: SAS komandoları imha etti Zonguldak'ta mayın alarmı: SAS komandoları imha etti Asıl yaz şimdi başlıyor: Kavrulacağız Asıl yaz şimdi başlıyor: Kavrulacağız Bakan yüzde 38'lik elektrik zammını böyle savundu Bakan yüzde 38'lik elektrik zammını böyle savundu Tatil pozlarıyla ''manken çatlatan'' Nesrin Cavadzade'den portakallı gönderme Tatil pozlarıyla ''manken çatlatan'' Nesrin Cavadzade'den portakallı gönderme 36 bin kişiye ''hayal'' satarak 10 milyar TL çarptılar 36 bin kişiye ''hayal'' satarak 10 milyar TL çarptılar Sinan Oğan'a çok ağır yanıt: ''Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem'' Sinan Oğan'a çok ağır yanıt: ''Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem'' İzmir'de patlama: Ölü ve yaralılar var İzmir'de patlama: Ölü ve yaralılar var
Vatandaşlık verip üstüne para veren tek ülke olduk Vatandaşlık verip üstüne para veren tek ülke olduk Saros’ta deniz yatağında uyuyakaldı, 2 mil açıkta kurtarıldı Saros’ta deniz yatağında uyuyakaldı, 2 mil açıkta kurtarıldı