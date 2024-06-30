İstanbul'da Onur Yürüyüşü gerginliği: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da Kadıköy Bağdat Caddesi’nde düzenlenen 22. Onur Yürüyüşü’ne polis müdahale etti. Polisin 15 eylemciyi gözaltına aldığı öğrenildi.

İstanbul’da düzenlenen 22. İstanbul Onur Yürüyüşü bugün saat 15.30 sularında Kadıköy’deki Bağdat Caddesi’nde başladı.

Yürüyüşe Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD), SPoD Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Şubeleri gözlemci olarak katıldı.

32. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, kitlenin güvenliği için bayraklarını bırakarak dağılma uyarısı yaptı.

Yaklaşık 10 dakika süren eylem, basın açıklamasının ardından Bağdat Caddesi’nde yapılan kısa yürüyüşle son buldu.

Bianet’ten Tuğçe Yılmaz’ın haberine göre, eyleme katılan 15 kişi gözaltına alındı.