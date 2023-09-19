  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da otobüs devrildi: Yaralılar var

İstanbul'da otobüs devrildi: Yaralılar var

Güncelleme:

İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 15.00 sıralarında Güvercintepe Mahallesi, Yeşilyurt Sokak'ta meydana geldi. MK11 hat numaralı Olimpiyatköy Metro - Güvercintepe seferini yapan yolcu dolu İETT otobüsü, rampayı çıkamayarak kaymaya başladı. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otobüs, bir elektrik direğine çarptı ardından kayarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların müdahalesi ile otobüs içerisinden çıkarılan 5 yaralı, ambulanslar ile hastaneye sevk edildi. Trafik geçici olarak trafiğe kapatıldı. Otobüste bulunan yolcuların yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kaza anı ve yaralıların vatandaşlar tarafından çıkarılması güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan bir kedinin ezilmekten kılpayı kurtulduğu anlarda kameraya yansıdı.

"YOKUŞ ÇIKAMADI"

Olayı gören ve yaralıları çıkarmaya çalıştığını söyleyen bir vatandaş, "Yukarı doğru çıkan otobüs, yokuş çıkamadı, direğe çarparak yan yattı. Kazada 10 kişiye yakın yaralılar vardı. Camları çıkararak yaralıları ambulanslar ile hastaneye gönderdik. Rampa olduğu için otobüs çıkamıyor." dedi.

DHA

Etiketler istanbul iett otobüsü kaza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hakkari'de 3 bin rakımda kilosu 2 bin 500 TL'lik doğal altın buldu
TES ile ikinci emeklilik düzenlemesinin detayları belli oldu
Hazine avcıları bu sefer öyle bir şey yaptı ki... Pes artık!
Arzum Onan tatil pozlarıyla ''boşanma yaramış'' dedirtti
Merve Taşkın'ın aylık kazancı dudak uçuklattı
TCMB Başkanı Erkan'ın görevden aldığı ünlü spiker istifa etti
Erdoğan’la aynı fotoğraf karesine girmenin bedeli açıklandı
Genç kadın oyuncu intihar ederek yaşamına son verdi
''Yaşı'' nedeniyle istifası istenen başdanışman: ''Cumhurbaşkanımız çok genç değil''
İstanbul'da ürküten manzara! Baraj gölü çöle döndü