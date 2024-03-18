İstanbul'da panik anları! 19 işçi mahsur kaldı

İstanbul Bayrampaşa'da plastik ham madde deposunda çıkan yangında 19 işçi mahsur kaldı.

Yangın, saat 07.30 sıralarında Bayrampaşa Vatan Mahallesi'ndeki plastik ham madde deposunda çıktı. İddiaya göre; 3 katlı deponun giriş katında çıkan yangının dumanı bir anda tüm binayı kapladı. Yangını gören çevredekiler, durumu itfaiye ekipleri bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken mahsur kalan 19 işçiyi kurtardı. Öte yandan yangını söndürmeye çalışan bir işçi, hafif şekilde yaralandı. Yaralı, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çevrede esnaflık yapan bir kişi, "Burada oturduğum esnada yukarıdan dumanların yükseldiğini gördüm. Komşum olduğu için ofisteki ağabeyi uyardım dumanlar çıkıyor diye. Ağabey sonra içeri girip işçileri uyardı" dedi.

DHA