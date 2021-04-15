İstanbul'da platonik aşık dehşeti!

Küçükçekmece'de yeni nişanladığı öğrenilen Gülsüm Ş. (28), kendisine platonik aşk beslediği iddia edilen Enes G. (19) tarafından silahla vuruldu. Genç kadın ağır yaralanırken, şahıs elindeki silahla intihar etti.

Geçen pazartesi akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde Enes G. isimli kişi, platonik aşk beslediği öne sürülen ve yeni nişanlandığı öğrenilen Gülsüm Ş.'ü parka konuşmak için çağırdı.

3 EL ATEŞ ETTİ

Enes G. belinden çıkardığı silahla Gülsüm Ş.'ye üç el ateş açtı. Ağır yaralanan kadın yere yığılırken, G. olay yerinden kaçtı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar mahallede yaşayan bir hemşire yaralı kadına müdahale etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Gülsüm Ş.'nin tedavisi devam ediyor.

KAÇTIĞI YERDE YAŞAMINA SON VERDİ

Olay sonrası kaçan Enes G. ise birkaç sokak sonra elindeki silahlı başına dayayarak intihar etti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

"İKİ AĞAÇ ARASINDA VURMUŞ"

Parkın yanında esnaf olan Aziz K., "Bir genç çocuk genç bir kadını vurdu. Ardından kaçarak gitmiş. Üç el ateş etmiş kaçmış. Burada bir hemşire, kadına tampon yaptı. Çocuk sonradan kendini vurmuş. Yasak olduğu saatlerde iki ağaç arasında vuruyor. Ambulansa bindirip hastaneye kaldırdılar." dedi.

DHA