İstanbul'da rekor miktarda metamfetamin yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi. 7 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen metamfetamin miktarının ülke tarihinde tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bir uyuşturucu şebekesinin yurt içinde ürettiği yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

553 KİLO 800 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Söz konusu soruşturma kapsamında yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Sarıyer, Esenyurt ve Başakşehir'de 5 ayrı adrese yapılan baskında 553 kilo 800 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde, 137 kilo kimyasal madde, 1 hassas terazi ve para sayma makinesi ele geçirildi.

OPERASYON, TÜRKİYE TARİHİNE GEÇTİ

Ayrıca uyuşturucudan elde edildiği tahmin edilen 352 bin 120 TL, 13 bin 60 dolar ve 3 bin 500 Euro'ya ise el konuldu. Metamfetamin dünyadaki en tehlikeli uyuşturuculardan biri olarak bilinirken, operasyonda yabancı uyruklu 7 şüphelinin yakalandı. Ele geçirilen metamfetaminin Türkiye tarihinde tek seferde ele geçirilen metamfetamin miktarı olduğu ifade edildi.

İHA