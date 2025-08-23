  1. Anasayfa
İstanbul'da servis otobüsü alevlere teslim oldu

Güncelleme:

İstanbul Sultangazi’de seyir halinde olan servis otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alev topuna dönen servis otobüsü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, saat 16.30 sıralarında Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan servis otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanların yükseldiğini fark eden sürücü otobüsü durdurarak otobüs içerisinde bulunanları tahliye etti. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın tüpleri yetersiz kaldı

Alevlerin yükseldiği yangına çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahalede bulundu. Müdahale yetersiz kalınca alevler tüm otobüsü etkini altına aldı.

Kısa sürede alev topuna dönen otobüs yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından otobüsteki yangın tamamen söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili incelemeler sürüyor.

İHA

