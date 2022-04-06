  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da yangın! Bina kullanılamaz hale geldi

İstanbul'da yangın! Bina kullanılamaz hale geldi

İstanbul'da yangın! Bina kullanılamaz hale geldi

Avcılar'da tek katlı bir kafede yangın çıktı. Hızla büyüyen yangının alevleri başka bir kafeye daha sıçrarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Avcılar'da tek katlı bir kafede yangın çıktı. Bina kullanılamaz hale geldi. Hızla büyüyen yangının alevleri başka bir kafeye daha sıçrarken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan kafede çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi. Tek katlı binanın kullanılamaz hale geldi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

 

Etiketler avcılar yangın istanbul kafe
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yandaş medya emekli ve memurun zam oranı ve zam tarihini açıkladı
Son anket sonuçlarından Erdoğan'a da AK Parti'ye de soğuk duş etkisi
Güneşe aldanmayın! Gök gürültülü ve sağanak yağış geliyor
Bugün yine ''günaydın'' diyemedik: Bir kadın daha kat - le - dil - di
OGM'de söndürmede tartışma yaratacak karar
İstanbul'da sabaha karşı ''koku'' paniği! AFAD alarma geçti
Bir sektör daha kırmızı alarm verdi! A'dan Z'ye zam geliyor
Ebrar Karakurt ve İmge arasında büyük kavga
Yılmaz Özdil'in bu açıklamaları İsmail Küçükkaya'yı şoke etti
Cübbeli Ahmet'ten iftar incileri: ''Kafalarımıza taş yağmadığı için şükredelim''