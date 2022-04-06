İstanbul'da yangın! Bina kullanılamaz hale geldi

Avcılar'da tek katlı bir kafede yangın çıktı. Hızla büyüyen yangının alevleri başka bir kafeye daha sıçrarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Avcılar'da tek katlı bir kafede yangın çıktı. Bina kullanılamaz hale geldi. Hızla büyüyen yangının alevleri başka bir kafeye daha sıçrarken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan kafede çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi. Tek katlı binanın kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.