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İstanbul'da yasak aşk cinayeti

İstanbul'da yasak aşk cinayeti
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İstanbul'da bir kişi, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği bir kişiyi kafasına sopa ile vurarak katletti.

Olay, dün 22.40 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, B.D. (46) karısı ile ilişkisi olduğunu düşündüğü H. E.(51) ile evinin önünde karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. B.D. kavga sırasında H.E.'nin kafasına sopayla vurdu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı. H.E. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları çalışmada, bir adet bıçak bulundu. B.D. ise ekipler tarafından gözaltına alındı. B.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

DHA

Etiketler cinayet yasak aşk yasak ilişki aldatma eşi
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