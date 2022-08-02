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İstanbul'daki AVM'de asansör kavgası

İstanbul'un en olaylı ilçesi olan Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezinde asansör sırası için çocuklu aile ile tartışan bir grup genç, ortalığı birbirine kattı. Öfkeli gençler ile babayı çevredeki vatandaşlar zorlukla ayırırken, o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Turgut Özal Mahallesi E-5 Haramidere Yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinde gerçekleşti. İddiaya göre AVM'nin asansörünü kullanmak isteyen bir grup genç, çocuklu ailenin yerine binmeye çalıştı. Bunun üzerine ailenin babası gençlere, çocuklarıyla binmesi gerektiğini, bu sebeple asansörden inmelerini söyledi. Asansördeki grup bu isteği kabul etmeyerek adama hakaret edince sinirler gerildi. Yaşanan tartışmada iki taraf, alışveriş merkezinin ortasında bir anda kavgaya tutuştu. Çevredeki vatandaşlar ve AVM güvenliği, tarafları güçlükle ayırırken o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Etiketler esenyurt alışveriş merkezi avm kavga asansör kavgası asansör
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