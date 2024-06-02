İstanbul'daki çöken binanın ardından Prof. Dr. Naci Görür korkutan detaya dikkat çekti

İstanbul Küçükçekmece'de bugün 4 katlı bir bina çökmüş ve 1 kişi feci halde hayatını kaybetmişti. Ünlü yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür yaşanan facianın ardından korkutan ayrıntıya dikkat çekti.çekti.

İstanbul Pazar gününe Küçükçekmece'de 4 katlı bir binanın çöktüğü haberle başlamıştı. Feci olay sonucu çöken binanın altına kalan 8 kişiden 7’sinin yabancı uyruklu olduğu belirlenirken, Türkmenistan uyruklu 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Çöken binanın altında kalan diğer 7 kişi ise ihbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı.

Küçükçekmece'deki felaketin ardından Marmara Bölgesi'ni ve özellikle de İstanbul'u olası bir deprem için defalarca uyaran ünlü yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, yaptığı açıklamada, Küçükçekmece'nin olası bir depremde en fazla zarar görebilecek bölgelerden birisi olduğunu belirterek, deprem esnasında deprem dalgaları ile zeminin etkileşeceğini ve üzerindeki tüm yapıları sınanacağını söyledi.

Prof. Dr. Naci Görür, “Bugün binalar kendiliğinden çökerse yarın depremde ne olur onu düşünemiyorum bile” ifadeleriyle tehlikenin boyutunu hatırlattı.

Görür ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da hükümet organlarıyla iş birliği halinde İstanbul’u depreme hazırlamaya hazır olduğunu söylemiş olmasına rağmen henüz daha bir anlaşmanın olmamış olması ve ciddi, planlı ve sürekli bir çalışmanın başlamamış olmasının işin düşündürücü tarafı olduğunu işaret ederken “İstanbul halkı bunu not etmeli ve can güvenliklerinin gereği gözetim, denetim ve talep etme haklarını kullanmalıdırlar” ifadelerini kullandı.