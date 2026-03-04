İstanbul'daki ilkokulda veliler arasında saç saça baş başa kavga kamerada!

İstanbul Esenyurt'ta bir ana sınıfında yaşanan tartışmada okul koridorları savaş yerine döndü. Bir öğrenciyi şikayet etmek için okula giden kadın veli şikayet etmek istediği öğrencinin ailenin saldırısına uğradı. Güvenlik kameralarına yansıyan feci arbede sonrası taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki İstiklal Mahallesi'ndeki bir okulda dün öğle saatlerinde yaşanan olay, veliler arasındaki gerilimin şiddete dönüşebileceğini bir kez daha gösterdi. İddiaya göre, ana sınıfında eğitim gören bir öğrencinin davranış bozuklukları nedeniyle diğer veliler rahatsız oldu ve durumu okul yönetimine bildirmek istedi.

Mağdur veli N.K. ve beraberindekiler, sorunu çözmek için okul idaresine gittiklerinde beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Şikayet edilen öğrencinin yakınları, koridorda bulunan N.K.'ya bir anda saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadınların birbirine girdiği ve okul personelinin arbedeyi ayırmakta güçlük çektiği görüldü.

Mağdur Veli N.K.: "Zorba Çocukları Zorba Veliler Yetiştiriyor"

Yaşananların ardından darp raporu alarak şikayetçi olan N.K., yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı:

"Dönemin başından beri bu ailenin çocuğunda ciddi problemler var ve sürekli saldırgan bir tutum sergiliyor. Biz veliler olarak psikolojik şiddete maruz kalıyorduk. İdareye gittik ancak okulda saldırıya uğradım. Unutmayalım ki; zorbalığı yapan çocuklar değil, o çocukları yetiştiren zorba velilerdir. Eğitimcilerin ve çocukların olduğu bir yerde beni darp eden birinin daha neler yapabileceğini tahmin edemiyorum."

Olayın ardından tarafların karakolluk olduğu öğrenilirken, okul yönetiminin ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün müdahalesiyle tartışmalara konu olan öğrencinin sınıfının değiştirildiği bildirildi.

