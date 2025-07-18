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İstanbul'daki ''kız meselesi'' cinayetinde kan donduran ayrıntılar

İstanbul'daki ''kız meselesi'' cinayetinde kan donduran ayrıntılar
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İstanbul Üsküdar'da bir 2 arkadaş arasındaki tartışma cinayetle sonuçlanmıştı. Katil zanlısı genç arkadaşını öldürdüğünü itiraf ederken, cinayetin "kız meselesi" yüzünden işlendiği ortaya çıkarken, katil zanlısı da eski kız arkadaşının evinin arka sokağındayken yakalandı...

İstanbul Üsküdar’da oturan S.Ş.'i (27) kız meselesi yüzünden öldüren S.A.(27) Büyükçekmece’de oturan eski kız arkadaşının evinin yakınlarında yakalandı. Şüphelinin çocukluk arkadaşını öldürdükten sonra onunla ilişki yaşadığını öne sürdüğü eski kız arkadaşını da öldürmeye gittiği ancak genç kızın kapıyı açmayarak ölümden kurtulduğu belirtildi. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zeynep Kamil Mahallesi, Bağcılar Yokuşu Sokak'ta dün meydana gelen olayda, S.Ş. evinde tabancayla vurularak öldürüldü. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada S.Ş.’in çocukluk arkadaşı S.A. tarafından kasığından ve göğsünden vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis yaptığı çalışmalarda şüphelinin olay yerinden bir taksi ile kaçarken güvenlik kamera görüntülerine ulaştı.

ESKİ SEVGİLİSİNİN EVİNİN ARKA SOKAĞINDA YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları soruşturmada S.A.’nın eski kız arkadaşının S.Ş.’le gönül ilişkisi yaşadığını iki eski arkadaşın bu nedenle kavgalı olduklarını belirledi. Şüphelinin bindiği taksinin plakasını takibe alan polis, şüphelinin eski kız arkadaşının evine doğru gittiği belirledi. Bu gelişme üzerine Küçükçekmece’de oturan kızın evinin çevresinde araştırma başlatıldı. Şüpheli eski sevgilisinin evinin bir sokak arkasında dolaşırken olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.

ESKİ KIZ ARKADAŞINIDA ÖLDÜRMEYE GİTTİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Yapılan çalışmalarda şüphelinin eski kız arkadaşının evine gittiği, kapıyı çalmasına rağmen genç kızın kapıyı açmadığını belirledi. Yetkililer şüphelinin arkadaşını öldürdükten sonra eski sevgilisini de öldürmeyi planladığı ancak genç kızın kapıyı açmaması üzerine bu amacına ulaşılamadığının değerlendirildiğini söylediler.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Cinayet Büro Amirliğinde yapılan ilk sorgusunda suçunu itiraf eden ancak daha sonra ifade vermekten vazgeçerek 'Susma' hakkını kullanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

DHA

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Etiketler kız meselesi kız meselesi cinayeti arkadaş cinayeti
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