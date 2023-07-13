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İstanbul'daki ünlü AVM'de şok! İple asılmış halde ölü bulundu

İstanbul'daki ünlü AVM'de şok! İple asılmış halde ölü bulundu
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İstanbul Sarıyer'de bulunan ünlü AVM'nin otopark bölümündeki temizlik odasında 52 yaşındaki temizlik personeli A.B. çamaşır ipiyle asılmış halde ölü bulundu.

İstanbul Sarıyer'de bulunan alışveriş merkezinde dün saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, evli ve 1 çocuk babası 52 yaşındaki A.B.’nın vardiyaya gelmediğini fark eden kadın şefi M.İ. temizlik odasına gitti.

M.İ. odaya girince B.’nın çamaşır ipiyle boruya asılı halde hareketsiz durduğunu gördü. Bunun üzerine kadın AVM yönetimine bilgi verdi. AVM’nin doktorlarının yaptığı kontrollerde B.’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

BORUYA ASILMIŞ HALDE BULUNDU
Olayın ardından ihbar üzerine AVM’ye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrasında olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısı da inceleme yaptı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

İHA

Etiketler avm otopak temizlik odası
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