İstanbul'dan havalanan eğitim uçağı düştü
Nevşehir’e gitmek için İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan havalanan özel bir şirkete ait eğitim uçağı, motor arızası sonucu Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde düştü. İki pilot hastaneye kaldırıldı.
Nevşehir’e gitmek için İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan havalanan özel bir şirkete ait eğitim uçağı, ilk belirlemelere göre motor arızası sonucu Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde düştü.
İki pilot hastaneye kaldırıldı. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, pilotların sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.
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