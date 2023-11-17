İstanbul'un bir yeşil alanı için ders gibi karar!

İstanbul Göktürk’te, Avrupa yakasının en büyük deprem toplanma alanı imara açılmıştı. 6. İdare Mahkemesi’nin ardından, 12. İdare Mahkemesi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bölgede plan yapma yetkisini iptal etti.

Demirören Holding, Ziraat Bankası’na olan kredi borçlarına karşılık, sahibi olduğu Kemerköy’deki golf sahalarını ipotek ettirdi.

Bunun ardından Ziraat Bankası’na devredildikten sonra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın rezerv alan ilan etmesiyle imara açılan yeşil alanda yurttaşların ve uzmanların tüm itirazlarına karşın geçen sene çalışmalara başladı.Bölgedeki yapılaşmaya karşı açılan davalarda ilk karar geçen haftalarda açıklanmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından açılan davada 6. İdare Mahkemesi, bakanlığın plan değişikliği ve yapı alanı yapılması kararını iptal etmişti.

Bunun ardından da Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası’nın açmış olduğu davada da mahkeme bakanlığın plan yapma yetkisini iptal etmişti.

EKOSİSTEM BOZULACAK

Bu kararların ardından da yurttaşların açmış olduğu davada da karar çıktı. İstanbul 12. İdare Mahkemesi de bakanlığın plan yapma etkisini iptal etti.

Bununla birlikte bakanlığın yetkisi üçüncü kez iptal edilmiş oldu. Mahkeme kararında ise afet durumunda halkın toplanacağı alanların korunması gerektiğine vurgu yapıldı.

Ayrıca projenin İstanbul Çevre Düzeni Planı politikaları ve öngördüğü kuzeye gelişimin sınırlandırılması yönündeki kent makroformu kararıyla çeliştiği, ekolojik koridorların kesintiye uğrayacağı ve alanın ekosistem hizmetlerini kaybedebileceği dile getirildi.

MÜCADELE DEVAM EDECEK

Konuya ilişkin açıklama yapan Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi Sözcüsü Gülseren Onanç, “Biz, Göktürk Yeşil Kasın Girişimi olarak mücadelemize kimsenin çürük bir zemine oturan bu inşaatların yıkıntılarından maddi ve manevi zarar almadan çıkması, bölgemizin ve çevrenin geri dönülmesi imkansız hasarlar almaması ve hukukun gereğinin yapılması için devam edeceğiz. Ziraat Bankası ve Emlak GYO’yu mahkeme kararlarına uymaya, Eyüpsultan Belediyesi Başkanı Deniz Köken’i de görevinin gereğini yaparak kaçak konumdaki bu inşaatları derhal durdurmaya davet ediyoruz” dedi.