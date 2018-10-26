Binali Yıldırım: Üniversiteye girme derdi ortadan kalkacak
Binali Yıldırım: Üniversiteye girme derdi ortadan kalkacak
Karadeniz fıkrası değil gerçek ! O ilin fetih tarihi değişiyor
Karadeniz fıkrası değil gerçek ! O ilin fetih tarihi değişiyor
Dikkat ! Trafik cezaları zamlandı ! İşte yeni zamlı cezalar...
Dikkat ! Trafik cezaları zamlandı ! İşte yeni zamlı cezalar...
Herkes onu konuşuyor: Dün gece Süper Loto'da tam 24,5 milyon TL kazandı
Herkes onu konuşuyor: Dün gece Süper Loto'da tam 24,5 milyon TL kazandı
CHP'de flaş gelişme ! Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz İzmir kararı
CHP'de flaş gelişme ! Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz İzmir kararı
12,3 milyon emekliye müjde: 80 TL alana 180 TL ek ödeme !
12,3 milyon emekliye müjde: 80 TL alana 180 TL ek ödeme !
Milli Eğitim Bakanı'ndan sürpriz ''yabancı dil'' ve ''teneffüs'' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı'ndan sürpriz ''yabancı dil'' ve ''teneffüs'' açıklaması
Şizofreni hastasının takıntısı İstanbul'un gizli tarihini açığa çıkardı
Şizofreni hastasının takıntısı İstanbul'un gizli tarihini açığa çıkardı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 26 Ekim 2018 14:36

İstanbul'un göbeğinde minibüsçü dehşeti

Bakırköy'de bir minibüs sürücüsü yol verme tartışması nedeniyle önünü kestiği otomobilin sürücüsüyle kavga etti.

İstanbul'un göbeğinde minibüsçü dehşeti
A+ A-

Bakırköy'de bir minibüs sürücüsü yol verme tartışması yaşadığı bir otomobil sürücüsünün yolunu kesti. Tartışmayı  gören başka bir minibüsçü de meslektaşına destek verince kavga çıktı. Kavga anı bir yolcu tarafından görüntüledi.

Olay saat 11.00 sıralarında Bakırköy’de meydana geldi. Bakırköy Meydanı’na ilerleyen bir minibüs şoförü ile bir otomobil sürücüsü yol verme tartışması yaşadı. Minibüs sürücüsü aracın önünü kesti. İki sürücü inerek tartışmaya başladı. Bu sırada başka bir minibüs sürücüsü daha gelerek meslektaşına destek verince kavga çıktı. Paniğe kapılan yolcular minibüsten inerek uzaklaştı. İki minibüs sürücüsü otomobil sürücüsüne saldırdı. Saldırı anı bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
 

DHA

minibüs , bakırköy
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM