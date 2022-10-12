İstiklal Caddesi'nde intihara kalkışan polis ağır yaralandı

İstanbul'da Beyoğlu Kaymakamlığı önünde nöbet tutan polis memuru silahıyla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan polis hastanede yaşam savaşı veriyor.

İstanbul İstiklal Caddesi üzerindeki Beyoğlu İlçesi Hükümet Konağı'nda dün saat 21.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.

DURUMU KRİTİK

Binada nöbet tutan polis memuru E.G., beylik tabancasını kafasına dayadıktan sonra tetiğe bastı. Ağır şekilde yaralanan polis, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan polis memurunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

GEÇEN HAFTA DA BİR POLİS İNTİHAR ETMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz hafta da Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru E.S., Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü binasındaki boş bir odada, silahıyla intihar etmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, polis memuru E.S.'nin 2021 ve 2022 yıllarında düzenli olarak psikolojik destek aldığı belirtilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"05.10.2022 tarihinde Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru E.S., il emniyet müdürlüğümüzde boş bir odada kendi silahıyla intihar etmiştir. Olay sonrası ambulans ile hastaneye sevk edilen E.S. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Polis memurumuz E.S., 2021 ve 2022 yıllarında düzenli olarak psikolojik destek almış, uzman eşliğinde yapılan görüşmeler neticesinde görevine devam etmesinde sakınca bulunmadığı belirlenmiş, aynı zamanda böbrek hastası olması nedeniyle ameliyat edilmiş, bu süreçte de görevlimize İl Emniyet Müdürlüğü'müzce maddi ve manevi destekte bulunulmuş ve sürekli yanında bulunulmuştur. Tüm teşkilat mensuplarınızı derinden üzen intihar olayında varsa ihmali olanların tespit edilmesi için de soruşturma açılmıştır."

DHA