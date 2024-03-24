İstinat duvarı, gecekondunun üzerine devrildi
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Ankara'nın Mamak ilçesinde 16 katlı apartmanın istinat duvarı, gecekondunun üzerine çöktü.
Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Yeşil Bayır Mahallesi 1804'üncü Sokak'ta kaba inşaatı yeni tamamlanan 16 katlı apartmanın istinat duvarı, gecekondunun üzerine çöktü. Olay yerine ekipler sevk edildi.
AA
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