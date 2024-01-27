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İzmir'de 5,1 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'nde İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, saat 08.19'da Ege Denizi'nde, merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 

Depremin, İzmir, Manisa ve Aydın'ın da aralarında olduğu çevre illerde de hissedildiği belirtildi.

Kuşadası Körfezi'ndeki depremin yerin 8.51 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ekiplerin bölgede saha çalışmalar sürüyor. 

"Valiliğe bildirilen bir olumsuzluk yok"

İzmir Valisi Süleyman Elban sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - Menderes merkezli olarak 08.19 itibarıyla meydana gelen 5.1 şiddetindeki deprem ile ilgili valiliğimize bildirilen bir olumsuzluk yoktur. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Aydın Valisi Yakup Canbolat da depremle ilgili bir ihbarın olmadığını açıkladı. 

AFAD: Ekipler teyakkuz halinde

AFAD'ın sosyal medya hesabından da şu bilgiler verildi: 

"Ege Denizi’nde, İzmir ilimizin Menderes ilçesi açıklarında saat 08.19’da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmekte olup ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Etiketler deprem izmir izmir'de deprem
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