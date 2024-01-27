İzmir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, saat 08.19'da Ege Denizi'nde, merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin, İzmir, Manisa ve Aydın'ın da aralarında olduğu çevre illerde de hissedildiği belirtildi.
Kuşadası Körfezi'ndeki depremin yerin 8.51 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ekiplerin bölgede saha çalışmalar sürüyor.
"Valiliğe bildirilen bir olumsuzluk yok"
İzmir Valisi Süleyman Elban sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - Menderes merkezli olarak 08.19 itibarıyla meydana gelen 5.1 şiddetindeki deprem ile ilgili valiliğimize bildirilen bir olumsuzluk yoktur. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."
Aydın Valisi Yakup Canbolat da depremle ilgili bir ihbarın olmadığını açıkladı.
AFAD: Ekipler teyakkuz halinde
AFAD'ın sosyal medya hesabından da şu bilgiler verildi:
"Ege Denizi’nde, İzmir ilimizin Menderes ilçesi açıklarında saat 08.19’da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
Saha tarama çalışmaları devam etmekte olup ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 27, 2024
Büyüklük:5.1 (Mw)
Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.42 km] Menderes (İzmir)
Tarih:2024-01-27
Saat:08:19:19 TSİ
Enlem:37.96694 N
Boylam:27.13056 E
Derinlik:8.51 km
Detay:https://t.co/lvm2UIFWwZ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Prof. Dr. Ercan: Depremler 2 hafta sürebilir
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan deprem sonrası kritik bir açıklama geldi. Depremlerin 2 hafta sürebileceğini belirten Ercan bir iki gün içinde de 4 büyüklüğünde deprem olabileceğini söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ercan, "Kuşadası Pamucak Körfezi kuzeyinde 08.19’de M5,1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bunun ana deprem olduğu kanısındayım. Artçılar 2 hafta sönümlenerek sürecektir. Bir iki gün içinde M4 büyüklüğünde bir artçı gelebilir. Bu büyüklükte deprem bu bölgede yıkıcı değildir. Sorun yok." ifadelerine yer verdi.
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